Іско прокоментував можливий відхід з Реала

Англія — 19:22 1137
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"Зінченко був найкращим, я сказав хлопцям брати з нього приклад", – Гвардіола вражений грою українця проти Саутгемптона
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Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас, Бернлі впевнено переграв Вест Хем: 20-й тур АПЛ, матчі неділіАнглія — 18:11 196
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Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ – Зінченко став одним з головних героївАнглія — 18:07 3968
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Зінченко віддав класний асист за Манчестер Сіті – дебютний в АПЛАнглія — 17:27 2431
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Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійціУкраїна — 16:52 534
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