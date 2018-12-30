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Іско прокоментував можливий відхід з Реала

17:05 361 Читать на русском
Іско прокоментував можливий відхід з Реала
Іско / соцмережі

Півзахисник Реала Іско відреагував на інформацію про можливу зміну клубної прописки.

"Я хочу залишитись у Мадриді та завойовувати титули. Я завжди готовий до нових викликів", – сказав Іско AS.

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Нагадаємо, іспанець перестав бути регулярним гравцем основного складу після приходу на посаду головного тренера Сантьяго Соларі, і почали поширюватись чутки про можливий відхід гравця з Реала.

Іско переїхав на Сантьяго Бернабеу влітку 2013 року з Малаги і за цей час 4 рази виграв з "вершковими" Лігу чемпіонів.

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