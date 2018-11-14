Азар розповів, завдяки кому опинився в Челсі

Англія — 13 лист 1415
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Топ-10 найкращих трансферів АПЛ 2018/19: без Ярмоленка, зате з екс-зіркою Шахтаря – версія авторитетного видання
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Соларі офіційно призначений головним тренером РеалаІспанія — 13 лист 3605
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Василь Кравець достроково завершив тренування збірної України через проблеми зі спиноюЗбірна України — 13 лист 1425
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Джо Коул оголосив про завершення кар'єриАнглія — 13 лист 687
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Барселона у вогні: нецензурна сварка двох лідерів та конфлікт Вальверде з ПікеІспанія — 13 лист 4489
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