Азар розповів, завдяки кому опинився в Челсі

Лідер "синіх" Еден Азар розповів, що екс-гравець Челсі Джо Коул справив на нього неабияке враження, коли грав у складі лондонської команди.

"Я розмовляв з Джо Коулом до переходу в Челсі. Він щодня повторював, що це саме той клуб, який мені потрібен.

Запевняв, що саме у лондонському клубі я зможу регулярно вигравати трофеї. Тому я став гравцем Челсі. Величезня дякую Джо, який дав мені таку класну пораду", – передає слова Азара Sky Sports.

Асенсіо може стати частиною угоди щодо переходу Азара в Реал, – ЗМІ

Зазначимо, що сьогодні Джо Коул оголосив про рішення повісити бутси на цвях.

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