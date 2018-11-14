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Азар розповів, завдяки кому опинився в Челсі

13 листопада 23:44 138 Читать на русском
Азар розповів, завдяки кому опинився в Челсі
Еден Азар / Фото: Sky Sports

Лідер "синіх" Еден Азар розповів, що екс-гравець Челсі Джо Коул справив на нього неабияке враження, коли грав у складі лондонської команди.

"Я розмовляв з Джо Коулом до переходу в Челсі. Він щодня повторював, що це саме той клуб, який мені потрібен.

Запевняв, що саме у лондонському клубі я зможу регулярно вигравати трофеї. Тому я став гравцем Челсі. Величезня дякую Джо, який дав мені таку класну пораду", – передає слова Азара Sky Sports.

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Зазначимо, що сьогодні Джо Коул оголосив про рішення повісити бутси на цвях.

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Теги
Англія Трансфери Челсі Джо Коул Джо Коул Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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