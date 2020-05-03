Реал готовий заплатити величезну суму за Погба – Манчестер Юнайтед хоче більше

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба продовжує перебувати серед трансферних цілей Реала.

Вже влітку мадридці здійснять спробу підписати 27-річного француза, повідомляє Mirror. Іспанці готові заплатити за хавбека збірної Франції 70 млн фунтів стерлінгів (близько 78,8 млн євро).

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Раніше повідомлялося про те, що головний тренер Реала Зінедін Зідан досі хоче бачити співвітчизника у своїй команді. При цьому Манчестер Юнайтед не має наміру продавати гравця дешевше ніж 100 млн євро.

До слова, чинний контракт футболіста з манкуніанцями закінчується влітку 2021 року. У нинішньому сезоні, який був зупинений через пандемію, Погба взяв участь в 8 матчах і віддав 2 результативні передачі за Манчестер Юнайтед в усіх турнірах.

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