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Реал готов заплатить огромную сумму за Погба – Манчестер Юнайтед хочет больше

11:15 82 Читати українською
Реал готов заплатить огромную сумму за Погба – Манчестер Юнайтед хочет больше
Поль Погба / фото: PA

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба продолжает находиться среди трансферных целей Реала.

Уже летом мадридцы осуществлят попытку подписать 27-летнего француза, сообщает Mirror. Испанцы готовы заплатить за хавбека сборной Франции 70 млн фунтов стерлингов (около 78,8 млн евро).

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Ранее сообщалось о том, что главный тренер Реала Зинедин Зидан до сих пор хочет видеть соотечественника в своей команде. При этом Манчестер Юнайтед не намерен продавать игрока дешевле, чем за 100 млн евро.

К слову, действующий контракт футболиста с манкунианцами истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне, который был остановлен из-за пандемии, Погба принял участие в 8 матчах и отдал 2 результативные передачи за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

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