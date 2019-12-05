Манчестер Юнайтед запропонує Тоттенхему свого хавбека в обмін на Еріксена

Манчестер Юнайтед може наважитися на цікавий обмін заради хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена.

"Червоні дияволи" готові віддати лондонцям Неманью Матіча, стверджує The Athletic.

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Серб отримує дуже мало ігрової практики у поточному сезоні (лише п'ять матчів за клуб), тому його відхід виглядає імовірним. Манчестер Юнайтед сподівається використати його у переговорах щодо Еріксена, контракт якого з Тоттенхемом закінчується влітку 2020 року. Новоспечений тренер "шпор" Жозе Моурінью також може посприяти переходу – він працював з Матічем у Челсі, а також привів його на Олд Траффорд у 2017 році.

Еріксен відмовився продовжувати контракт із Тоттенхемом

Нагадаємо, що 31-річний серб разом зі своєю збірною поступився Україні у відборі на Євро-2020 – "синьо-жовті" розбили балканців у Львові (5:0), а в Белграді обмежилися нічиєю (2:2).