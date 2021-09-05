Королівський клуб працюватиме над підписанням форварда в 2022 році, повідомляє Marca.

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Мбаппе може стати вільним агентом після нинішнього сезону. Проте, його перехід у Реал буде не зовсім безкоштовним. Орієнтовна сума, яку мадридцям доведеться витратити на підйомні та комісійні – 80 млн євро. Проте, навіть такі витрати дозволять "вершковим" неабияк зекономити. На фініші літнього трансферного вікна ПСЖ відмовився продати чемпіона світу за 170+10 млн у євровалюті.

До слова, в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 4 матчі в Лізі 1, в яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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