Матч и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Барселона стартовал в 22:00 по Киеву. На момент начала игры Барса шла второй в Примере, опережая "сливочных" на два очка. Победа позволяла любой из команд опередить Атлетико и возглавить турнирную таблицу минимум на сутки.

Уже в дебюте игры Реал повел в счете. Карим Бензема пяткой замкнул пас Лукаса Васкеса.

Реал Мадрид – Барселона: видео гола Бензема