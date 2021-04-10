Реал – Барселона – видео роскошного гола Бензема пяткой
22:21 - Читати українською
Реал принимает Барселону в рамках 30-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Барселона.
17' live
Матч и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Барселона стартовал в 22:00 по Киеву. На момент начала игры Барса шла второй в Примере, опережая "сливочных" на два очка. Победа позволяла любой из команд опередить Атлетико и возглавить турнирную таблицу минимум на сутки.
Уже в дебюте игры Реал повел в счете. Карим Бензема пяткой замкнул пас Лукаса Васкеса.
Реал Мадрид – Барселона: видео гола Бензема
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