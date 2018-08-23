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Реал – найпопулярніша команда у світі за Інтернет-пошуками, в Україні – Аякс

21:50 542 Читать на русском
Реал – найпопулярніша команда у світі за Інтернет-пошуками, в Україні – Аякс
Головна зірка Реала Гарет Бейл / Twitter

Мадридський Реал є найбільш цікавим у футбольному світі на цей момент. Дослідження це доводять.

Реал – найпопулярніша команда за пошуками у Google в 2018 році, повідомляє офіційний сайт мадридців. Реал лідирує за Інтернет-пошуками в 97 країнах і в 4 частинах світу (Європа, Азія, Африка, Америка).

Видання Marca розповідає про це детальніше, знайомлячи із дослідженнями JDSports, у якому були проаналізовані сотні пошукових даних футбольних команд по всьому світу.

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У багатомільйонних азійських країнах (Китай, Індія, Росія) найчастіше гуглять Реал. Аналогічна ситуація на Близькому Сході, Кавказі та Центральній Азії. У Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії лідирує Арсенал – недарма "каноніри" там проводять передсезонну підготовку. На півострові Індокитай і в Індонезії в топах англійські клуби (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль).

Північ, захід і центр Африки також найбільше цікавиться королівською командою. Лише на півдні+Гана (Манчестер Юнайтед) і сході+Нігерія та Сьєрра-Леоне (Арсенал) основну увагу приділяють англійським грандам. Ну а в Єгипті, звичайно, весь інтерес прикутий до Ліверпуля Мохамеда Салаха.

На американських континентах у найбільш футбольних країнах (Бразилія – Фламенго, Аргентина – Рівер Плейт, Мексика – Крус Асуль) є свої Інтернет-гегемони, а от в США, Канаді та більшості держав Латинської Америки все одно топ-1 – Реал.

У Європі Реал є найпопулярнішим в Інтернет-середовищі Іспанії, Швейцарії та багатьох країн Південно-східної Європи. У Німеччині (Борусія Д), Франції (ПСЖ), Італії (Ювентус), Англії (Арсенал), Португалії (Бенфіка), Польщі (Легія), Нідерландах (Аякс), Бельгії (Андерлехт), Греції (ПАОК), Данії (Копегаген), Фінляндії (Лахті) є власні лідери за пошуками.

Тоді як у скандинавів і північних острів'ян в пріоритеті АПЛ (Манчестер Юнайтед і Ліверпуль). Головний антагоніст "вершкових" Барселона за цим показником лідирує тільки в Туреччині, Прибалтиці та кількох країнах Центральної Європи.

Результати дослідження виглядають правдоподібно у всіх країнах, окрім України. Найпопулярнішим за Інтернет-пошуками у 2018 році в нас є Аякс. Звичайно, це можна пояснити тим, що амстердамська команда є суперником Динамо в раунді плей-офф Ліги чемпіонів, однак все одно ситуація дивна.

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