Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонів

Аякс і Динамо Київ зустрічалися у матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Огляд і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Аякс – Динамо на "Футбол 24" стартували о 22:00 за київським часом на Йохан Кройф Арені.

Аякс – Динамо – відео голів

Уже на 2-й хвилині сталась маленька трагедія Дениса Бойка. Простенька комбінація, асист Тадіча і не дуже складний удар він ван де Беєка завершились тим, що м'яч висковзнув від кіпера Динамо за лінію воріт. Кияни оговтались доволі швидко. Пішли удар за ударом, кутовий за кутовий. Третій корнер виявився результативним.

Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо відігралось після того, як інший воротар Онана парирував м'яч прямо на ногу Кендзьорі після подачі з кутового. Перед тим Кадар втратив дві нагоди забити. Тамаш ще й біля своїх воріт "відзначився". Зієш закрутив з-за меж штрафного, снаряд почесав потилицю угорського захисника і залетів у кут. Наприкінці тайму Тадіч замкнув простріл зліва від Тальяфіко. Без жодної перешкоди. Це провал.

За перші 15 хвилин другого тайму ми побачили муки Динамо в атакувальній лінії. Ніби щось і виходило на підступах, але на удар вийшов лише Піваріч – так невлучно, що довелось просити вибачення в партнерів. Лише на 63-й ми нарешті побачили момент. Буяльський у падінні замикав простріл, але влучив у захисника. Хунтелар відповів ударом повз з меж штрафного.

За 20 хвилин до кінця Циганков сам заробив штрафний, сам же взявся виконувати. Стінку обвів, але дав відчутно вище. Відповідь від Хунтелара була гострішою. Удар метрів з 10 – лише поперечина рятує киян. Небезпечний простріл Кендзьори після пасу Циганкова – не лише воротар Аякса і захисники пробігли повз, а й гості з України, який знову завадив технічний брак.

Хунтелар знову взявся відповідати, та Бойко з другої спроби впорався з ударом. М'яч до нього потрапив після дикого відскоку від п'яти Шепелєва, який загалом після перерви зробив гру Динамо надійнішою. На 88-й Аякс знову пробачив команду Хацкевича. Зієш зробив посміховисько із оборони суперника, але пробив у стійку.

Захист відсутній, Бойко ненадійний

Усі пропущені голи – це атракціон небаченої щедрості від киян. У трьох епізодах захисники і центральні півзахисники не встигали дограти і залишали море простору господарям. Атака 3 на 4 у своєму штрафному на перших хвилинах – це треба примудритись. Кадар пропускає свого гравця, Сидорчук не встигає, стрибки Кендзьори і Бурди запізнілі, а Тадіч з не найнебезпечнішим хавбеком Аякса ван де Беєком хазяйнують у чужому штрафному, як вдома. Те, що Бойко пропустив під рукою, це вже фінальний акорд, але аж ніяк не вирішальний.

Другий пропущений виявився не менш курйозним. Піваріч бореться... зі своїм Кадаром за верховий м'яч, який дістається супернику. Вербіч програє боротьбу Зієшу, Буяльський відвертається від удару, а Кадар, навпаки, підправляє в кут. З Нічого привезли самі собі! Підбирання традиційно всі віддали супернику. Де в ці моменти блукали півзахисники – загадка.

Кендзьора програє володіння під пресингом (фірмовий динамівський стиль спрацював проти них же!), потім зупиняє Тадіча підкатом, зупиняється, вмикає подивитись кіно замість страхувати Бурду, який висунувся на фланг. Кадар у цей момент також думає про щось своє, а сербський вінгер замикає простріл без перешкод. Поляк і угорець зробили єдиний забитий гол, були гострими в атаці, але значно гірше себе показали в обороні. Безглуздий гол у роздягальню. Завіса.

Клас атаки Аякса вищий, але далеко не космос

Команда тен Хага створила стільки, що повинна була вигравати з розгромним рахунком. Однак каркас воріт був на нашому боці, а Хунтелар традиційно показав, що йому потрібно змарнувати понад 3 моменти, аби забити. Зієш, за українськими мірами, крутий, але тому він і грає в Аяксі, що це не якийсь захмарний рівень. Людина настрою, яка вміє фінтити, бити здалеку, карати і пробачати за помилки. Тадіч – лідер, видно, що для людини 4-річний досвід гри в АПЛ не минув безслідно. Проте не переоцінюймо – йому й простору залишали непростимо багато.

Вербіч і Бєсєдін провалились

Атака не працювала, контргра також. Бєсєдін традиційно чіплявся за м'ячі, але аяксиди показали, що грати проти захисників з УПЛ і в ЛЧ – це дві великі різниці. Як мінімум у звітному матчі Артем не тягнув цей рівень, а в одному епізоді з тих, які центрфорвард повинен вирішувати, знову не вистачило техніки. Схожа ситуація з Вербічем, який приносить очки у чемпіонаті України, але відверто загравався і не зміг себе показати в Амстердамі. Альтернативних опцій Хацкевич чи то не має, чи то відмовляється бачити. Русин і Шапаренко заслабкі, щоб хоча б на заміні пограти 15 хвилин? Че Че вийшов і довів, що нічим не кращий.

Гармаш, Буяльський, Сидорчук – кого хочеш, обирай

Як казав після першого матчу сезону Жозе Моурінью, "мені потрібно було значно більше замін, ніж 3". Так і з центральною зоною Динамо. Гармаш взагалі не увійшов у гру, Сидорчук забагато дозволяв атаці суперника, а Буяльський ні на атаку особливо не спрацював, ні в захисті не допоміг. Символічно, що обидві свої заміни Хацкевич провів у центрі поля. Шепелєв відіграв значно цікавіше, ніж згадане тріо, але було вже пізно. А ось Че Че – це зовсім ні про що.

Суддівське питання

Хтось буде апелювати до пенальті, не призначеного за фол проти Циганкова, і це досить справедливі претензії. Але й Аякс претендував на схожий пенальті, коли завалювали ван де Беєка. Плюс Гармаш цілком міг договоритися до червоної. Таке враження, що Денис більше виходив попрактикувати свою французьку, ніж футболом займатись. Тому шукати причину поразки в рефері Тюрпені – зайва затія, панове!

Шанси є, але їх відносно небагато

Аякс у рідних стінах значно могутніший, ніж на виїзді. Другий момент. Динамо навіть в Амстердамі зачинило суперника, за 10 хвилин створивши добрих 3 моменти. Якби вийшли вперед, гру б уже навряд чи віддали. А так подарунки супернику і технічні недоліки в атаці привели до відносно великої переваги суперника. Утім згадаймо минулий рік. Динамо тоді виграло вдома з тими ж 3:1, і здавалось, перевага була дуже суттєва. Якщо зміг Янг Бойз, чому б не спробувати киянам. Єврокубки в останні роки люблять хлопців з характером і вірою в камбеки!

Ліга чемпіонів. Плей-офф кваліфікації, перший матч

Аякс – Динамо – 3:1

Голи: ван де Беєк, 2, Зієш, 35, Тадіч, 43 – Кендзьора, 16