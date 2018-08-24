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Реал – самая популярная команда в мире по Интернет-поискам, в Украине – Аякс

23 августа 22:02 83 Читати українською
Реал – самая популярная команда в мире по Интернет-поискам, в Украине – Аякс
Главная звезда Реала Гарет Бейл / Twitter

Мадридский Реал является наиболее интересным в футбольном мире на данный момент. Исследование это доказывают.

Реал – самая популярная команда за поисками в Google в 2018 году, сообщает официальный сайт мадридцев. Реал лидирует по Интернет-поискам в 97 странах и в 4 частях мира (Европа, Азия, Африка, Америка).

Издание Marca рассказывает об этом подробнее, рассказывая об исследованиях JDSports, в котором были проанализированы сотни поисковых данных футбольных команд по всему миру.

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В многомиллионных азиатских странах (Китай, Индия, Россия) чаще всего гуглят Реал. Аналогичная ситуация на Ближнем Востоке, Кавказе и Центральной Азии. В Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии лидирует Арсенал – недаром "канониры" там проводят предсезонную подготовку. На полуострове Индокитай и в Индонезии в топах английские клубы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль).

Север, запад и центр Африки также больше всего интересуется королевской командой. Лишь на юге+Гана (Манчестер Юнайтед) и востоке+Нигерия и Сьерра-Леоне (Арсенал) основное внимание уделяют английским грандам. Ну а в Египте, конечно, весь интерес прикован к Ливерпулю Мохаммеда Салаха.

На американских континентах в наиболее футбольных странах (Бразилия – Фламенго, Аргентина – Ривер Плейт, Мексика – Крус Асуль) есть свои Интернет-гегемоны, а вот в США, Канаде и большинстве стран Латинской Америки все равно топ-1 – Реал.

В Европе Реал является самым популярным в Интернет-среде Испании, Швейцарии и многих стран Юго-Восточной Европы. В Германии (Боруссия Д), Франции (ПСЖ), Италии (Ювентус), Англии (Арсенал), Португалии (Бенфика), Польши (Легия), Нидерландах (Аякс), Бельгии (Андерлехт), Греции (ПАОК), Дании (Копегаген), Финляндии (Лахти) есть свои лидеры по поискам.

Тогда как у скандинавов и северных островитян в приоритете АПЛ (Манчестер Юнайтед и Ливерпуль). Главный антагонист "сливочных" Барселона по этому показателю лидирует только в Турции, Прибалтике и нескольких странах Центральной Европы.

Результаты исследования выглядят правдоподобно во всех странах, кроме Украины. Самым популярным по Интернет-поискам в 2018 году у нас является Аякс. Конечно, это можно объяснить тем, что амстердамская команда является соперником Динамо в раунде плей-офф Лиги чемпионов, однако все равно ситуация странная.

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