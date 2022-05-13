Реал не оставил шансов Леванте в 36-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Главными героями стали Бензема, Винисиус и Модрич. Карим раз забил, сравнявшись по голам в футболке мадридцев с легендарным Раулем (у обоих по 323), и ассистировал. Жуниор оформил хет-трик, а также отдал результативную передачу. Лука же трижды ассистировал.

Реал устроил избиение аутсайдера, забив 6 голов – потеря Лунина, гений Модрича, Бензема сравнялся с легендой