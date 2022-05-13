Реал – Леванте – 6:0 – видеообзор матча с феерией Винисиуса, Модрича и Бензема
Реал не оставил шансов Леванте в 36-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Главными героями стали Бензема, Винисиус и Модрич. Карим раз забил, сравнявшись по голам в футболке мадридцев с легендарным Раулем (у обоих по 323), и ассистировал. Жуниор оформил хет-трик, а также отдал результативную передачу. Лука же трижды ассистировал.
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Счет мог быть еще разгромнее: после ударов Вальверде сфера три раза попадала в каркас ворот, а еще два гола мадридцев были отменены из-за офсайда. Реал на вершине турнирной таблицы Ла Лиги имеет 84 пункта, Леванте же с 29-ю остался на самом дне.