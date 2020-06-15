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Реал – Ейбар: Марсело пояснив, чому святкував свій гол на колінах

21:04 123 Читать на русском
Реал – Ейбар: Марсело пояснив, чому святкував свій гол на колінах
Марсело / Фото Diario AS

Захисник Реала Марсело зізнався у символізмі нетипового святкування гола у ворота Ейбара.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

"Радий повернутися на поле і забити гол за Реал! Але ще щасливішим я стаю, коли бачу зміни в світі. Зараз для них саме час. Ми повинні використовувати владу, яка у нас є, щоб досягти справжніх змін", – написав Марсело в Instagram.

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Після третього гола Реала бразилець опустився на коліно і підняв кулак вгору, символізуючи свою солідарність з рухом протестів "Black lives matter".

У нинішньому сезоні Ла Ліги Марсело провів 12 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Ейбар Марсело Марсело
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