Реал – Ейбар: Марсело пояснив, чому святкував свій гол на колінах

Захисник Реала Марсело зізнався у символізмі нетипового святкування гола у ворота Ейбара.

"Радий повернутися на поле і забити гол за Реал! Але ще щасливішим я стаю, коли бачу зміни в світі. Зараз для них саме час. Ми повинні використовувати владу, яка у нас є, щоб досягти справжніх змін", – написав Марсело в Instagram.

Шедевр Крооса та голи зіркових оборонців у відеоогляді матчу Реал – Ейбар

Після третього гола Реала бразилець опустився на коліно і підняв кулак вгору, символізуючи свою солідарність з рухом протестів "Black lives matter".

У нинішньому сезоні Ла Ліги Марсело провів 12 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Реал Мадрид переміг Ейбар: неоднозначий рестарт "бланкос" з елементами ганьби, яскраве повернення Азара та крутий Куртуа