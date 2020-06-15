Реал – Эйбар: Марсело объяснил, почему праздновал свой гол на коленях

Защитник Реала Марсело признался в символизме нетипичного празднования гола в ворота Эйбара.

"Рад вернуться на поле и забить гол за Реал! Но еще счастливее я становлюсь, когда вижу изменения в мире. Сейчас для них самое время. Мы должны использовать власть, которая у нас есть, чтобы достичь настоящих изменений", – написал Марсело в Instagram.

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После третьего гола Реала бразилец опустился на колено и поднял кулак вверх, символизируя свою солидарность с движением протестов "Black lives matter".

В нынешнем сезоне Ла Лиги Марсело провел 12 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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