Шедевр Крооса та голи зіркових оборонців у відеоогляді матчу Реал – Ейбар

Мадридський Реал впевнено здолав Ейбар у рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Реал узявся до справи з перших хвилин. Як наслідок, перший гол господарі оформили вже на 4-й хвилині – Тоні Кроос вчасно підключився до атаки й класним ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку.

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Ще два м'ячі мадридці забили в перші 45 хвилин. Спочатку Азар і Серхіо Рамос вискочили на побачення з кіпером і спокійно реалізували момент. А потім Марсело в атаці другим темпом гарматним пострілом добив Ейбар.

"Зброярі" додали в активності в другому таймі. Однак, забили лише одного разу. На 60-й хвилині серія рикошетів дезорієнтувала Куртуа й бельгійський воротар не впорався із ударом Педро Бігаса.

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