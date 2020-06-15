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Шедевр Крооса та голи зіркових оборонців у відеоогляді матчу Реал – Ейбар

07:30 1176 Читать на русском
Шедевр Крооса та голи зіркових оборонців у відеоогляді матчу Реал – Ейбар
Радість "вершкових" / твіттер Реала

Мадридський Реал впевнено здолав Ейбар у рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бігас 60’
4’ Тоні Кроос
30’ Серхіо Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бігас

Реал узявся до справи з перших хвилин. Як наслідок, перший гол господарі оформили вже на 4-й хвилині – Тоні Кроос вчасно підключився до атаки й класним ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку.

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Ще два м'ячі мадридці забили в перші 45 хвилин. Спочатку Азар і Серхіо Рамос вискочили на побачення з кіпером і спокійно реалізували момент. А потім Марсело в атаці другим темпом гарматним пострілом добив Ейбар.

"Зброярі" додали в активності в другому таймі. Однак, забили лише одного разу. На 60-й хвилині серія рикошетів дезорієнтувала Куртуа й бельгійський воротар не впорався із ударом Педро Бігаса.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Реал Мадрид - Ейбар Ейбар Ейбар
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