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Реал – Барселона: Мессі став рекордсменом Ель Класіко, увійшовши в історію каталонського клубу

22:38 333 Читать на русском
Реал – Барселона: Мессі став рекордсменом Ель Класіко, увійшовши в історію каталонського клубу
Ліонель Мессі та Хаві / ФК Барселона

Ліонель Мессі став одноособовим рекордсменом Барселони за кількістю проведених Ель Класіко.

 

Матч Реал Мадрид – Барселона, який стартував о 22:00 за київським часом, став для 32-річного аргентинця вже 43-м Ель Класіко в кар'єрі. Віднині Мессі – абсолютний лідер за цим показником в історії Барселони, інформує офіційний Twitter "синьо-гранатових".

Реал Мадрид – Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко

Позаду Лео залишився Хаві Ернандес – інша легенда Барси. У нього залишилося 42 гри проти Реала у футболці "блаугранас".

Мессі виступає за Барселону протягом всієї кар'єри. В поточному сезоні провів 28 матчів у всіх турнірах та забив 22 голи.

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Головне Іспанія Рекорди Ліонель Мессі Ліонель Мессі Реал Мадрид - Барселона Хаві Ернандес Хаві Ернандес Барселона Барселона Класіко
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