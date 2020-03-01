Реал – Барселона: Месси стал рекордсменом Эль Класико, войдя в историю каталонского клуба

Лионель Месси стал единоличным рекордсменом Барселоны по количеству проведенных Эль Класико.

Матч Реал Мадрид – Барселона, который стартовал в 22:00 по киевскому времени, стал для 32-летнего аргентинца уже 43-м Эль Класико в карьере. Отныне Месси – абсолютный лидер по этому показателю в истории Барселоны, информирует официальный Twitter "сине-гранатовых".

Реал Мадрид – Барселона: онлайн-трансляция Эль Класико

Позади Лео остался Хави Эрнандес – другая легенда Барсы. У него осталось 42 игры против Реала в футболке "блаугранас".

Месси выступает за Барселону на протяжении всей карьеры. В текущем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.

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