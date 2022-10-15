"Звісно, після нічиєї з Міланом є певне розчарування, але це нормально. Ми повинні змінити свій настрій та чекати Ель Класіко. Потрібно показати, що ми досі хороша команда.

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Здається, Реал ще не програвав цього сезону. У команди дуже сильний центр поля. У них є Модріч. Скільки йому? 35, 36, 37? Неважливо. Він досі один з найкращих півзахисників у світі. Люблю за ним спостерігати. У нас же є Педрі. Усі знають, хто він такий і як він грає обома ногами.

У Мадрида фантастичні гравці. Є Вінісіус та Бензема. Дуже круто, що фанати зможуть подивитись гру Бензема проти Лєвандовскі. Сподіваюсь, ми зможемо перемогти знову з рахунком 4:0, але це буде важкий матч", – сказав де Йонг у коментарі LaLigaTV.

Матч Реал – Барселона відбудеться вже 16 жовтня, початок о 17:15. Гранди мають по 22 очки і ділять першу сходинку, однак у каталонців значно краща різниця голів.

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