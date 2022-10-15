"Конечно, после ничьей с Миланом есть определенное разочарование, но это нормально. Мы должны изменить свое настроение и ждать Эль Класико. Нужно показать, что мы до сих пор хорошая команда.

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Похоже, Реал еще не проигрывал в этом сезоне. У команды очень сильный центр поля. У них есть Модрич. Сколько ему? 35, 36, 37? Неважно. Он все еще один из лучших полузащитников в мире. Люблю за ним наблюдать. У нас есть Педри. Все знают, кто он такой и как он играет обеими ногами.

У Мадрида фантастические игроки. Есть Винисиус и Бензема. Очень круто, что фанаты смогут посмотреть игру Бензема против Левандовски. Надеюсь, мы сможем победить снова со счетом 4:0, но это будет трудный матч", – сказал де Йонг в комментарии LaLigaTV .

Матч Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов.