Реал – Барселона: де Йонг назвал счет, с которым хочет победить мадридцев
Полузащитник каталонцев Френки де Йонг высказался относительно Эль-Класико в 9-м туре Примеры.
"Конечно, после ничьей с Миланом есть определенное разочарование, но это нормально. Мы должны изменить свое настроение и ждать Эль Класико. Нужно показать, что мы до сих пор хорошая команда.
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Похоже, Реал еще не проигрывал в этом сезоне. У команды очень сильный центр поля. У них есть Модрич. Сколько ему? 35, 36, 37? Неважно. Он все еще один из лучших полузащитников в мире. Люблю за ним наблюдать. У нас есть Педри. Все знают, кто он такой и как он играет обеими ногами.
У Мадрида фантастические игроки. Есть Винисиус и Бензема. Очень круто, что фанаты смогут посмотреть игру Бензема против Левандовски. Надеюсь, мы сможем победить снова со счетом 4:0, но это будет трудный матч", – сказал де Йонг в комментарии LaLigaTV.
Матч Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов.
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