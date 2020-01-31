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Реал – Атлетіко: Зідан залишив Бейла поза заявкою на мадридське дербі – на гравця претендує Тоттенхем

17:59 457 Читать на русском
Реал – Атлетіко: Зідан залишив Бейла поза заявкою на мадридське дербі – на гравця претендує Тоттенхем
Гарет Бейл / AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оголосив список гравців, які потрапили до заявки "вершкових" на матч проти Атлетіко.

 

Мадридський Реал оголосив список з 19 гравців, які потрапили до заявки команди на матч чемпіонату Іспанії проти Атлетіко, повідомляє офіційний твіттер мадридців.

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Марсело, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Хамес, Іско.

Нападники: Бензема, Васкес, Йовіч, Вінісіус.

Зазначимо, що поза заявкою залишились Еден Азар та Гарет Бейл, останнього активно сватають до Тоттенхема. Додамо, що поєдинок Реал – Атлетіко відбудеться вже завтра, початок о 17:00.

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Теги
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