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Тоттенхем запропонував Реалу смішну суму за трансфер Бейла, – ЗМІ

20:08 1171 Читать на русском
Тоттенхем запропонував Реалу смішну суму за трансфер Бейла, – ЗМІ
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Уельсу Гарет Бейл може повернутись до своєї колишньої команди.

Як повідомлялось раніше, Тоттенхем проявляє серйозний інтерес до свого колишнього гравця – півзахисника мадридського Реала Гарета Бейла. Президенти обох клубів навіть провели зустріч з приводу найдорожчого колись футболіста і обговорили деталі можливого трансферу, повідомляє El Chiringuito.

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Зокрема, президент "шпор" Деніел Леві хотів дізнатися, чи розраховує головний тренер Реала Зінедін Зідан на 30-річного вінгера, адже Бейл не потрапив в заявку "галактікос" на останній матч з Севільєю (2:1), незважаючи на відсутність проблем зі здоров'ям.

Цікаво, що лондонці запропонували за півзахисника смішну за мірками сьогоднішньої вартості футболістів ціну – 30 млн євро. До слова, свого часу "вершкові" сплатили Тоттенхему за валлійця 101 млн євро, що у 3,5 рази більше нинішньої пропозиції "шпор".

У поточному сезоні Бейл провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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