Реал – Атлетико: Зидан оставил Бейла вне заявки на мадридское дерби – на игрока претендует Тоттенхэм

Главный тренер Реала Зинедин Зидан объявил список игроков, которые попали в заявку "сливочных" на матч против Атлетико.
Мадридский Реал объявил список из 19 игроков, которые попали в заявку команды на матч чемпионата Испании против Атлетико, сообщает официальный твиттер мадридцев.
Тоттенхэм предложил Реалу смешную сумму за трансфер Бейла, – СМИ
Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско.
Нападающие: Бензема, Васкес, Йович, Винисиус.
Отметим, что вне заявки остались Эден Азар и Гарет Бейл, последнего активно сватают в Тоттенхэм. Добавим, что поединок Реал – Атлетико состоится уже завтра, начало в 17:00.
Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду