Реал – Атлетико: Зидан оставил Бейла вне заявки на мадридское дерби – на игрока претендует Тоттенхэм

Главный тренер Реала Зинедин Зидан объявил список игроков, которые попали в заявку "сливочных" на матч против Атлетико.

Мадридский Реал объявил список из 19 игроков, которые попали в заявку команды на матч чемпионата Испании против Атлетико, сообщает официальный твиттер мадридцев.

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Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Марсело, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Хамес, Иско.

Нападающие: Бензема, Васкес, Йович, Винисиус.

Отметим, что вне заявки остались Эден Азар и Гарет Бейл, последнего активно сватают в Тоттенхэм. Добавим, что поединок Реал – Атлетико состоится уже завтра, начало в 17:00.

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