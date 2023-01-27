Нападник "матрацників" Альваро Мората став головним героєм конфузу в 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:3).

30-річний форвард збірної Іспанії після пасу Моліни відкрив рахунок на Сантьяго Бернабеу. Це його 8 гол у сезоні на клубному рівні, який він відсвяткував кумедно.

Реал – Атлетіко – 3:1 – відео голів і огляд матчу Кубка Іспанії

Спершу Мората показав букву "А", щоб присвятити взяття воріт своїй дружині Алісі Кампелло, після чого заклав руку за спину і закрив букву "М". На спині можна було прочитати "orata".

Преса почала говорити, що Мората хотів, щоб було написано "rata", іспанською це означає пацюк. Послання він, найімовірніше, хотів залишити частині фанатів, яка освистувала його під час передматчевої розминки.

Morata covering part of his name to show the words “rat” to the Bernabéu. pic.twitter.com/GZBAr7y8Pa — Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2023

Наступним суперником Атлетіко буде Осасуна в Прімері. Матч відбудеться 29 січня.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі