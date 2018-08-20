РБ Лейпциг, який зіграє із Зорею, близький до трансферного рекорду

Нападник Евертона Адемола Лукман може перейти в німецький РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг хоче придбати нападника Евертона Адемолу Лукмана, повідомляє видання The Independent.

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"Бики" готові викласти за 20-річного футболіста рекордні для клубу 22 млн фунтів.

Лукман провів в оренді у Лейпцигу половину минулого сезону, зіграв 11 матчів, забив 5 голів та віддав 4 гольові передачі.

У поточному сезоні за Евертон він не потрапляв навіть у заявку команди.