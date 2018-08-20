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РБ Лейпциг, который сыграет с Зарей, близок к трансферному рекорду

21:15 200 Читати українською
РБ Лейпциг, который сыграет с Зарей, близок к трансферному рекорду
Адемола Лукман / фото: соцсети

Нападающий Эвертона Адемола Лукман может перейти в немецкий РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг хочет приобрести нападающего Эвертона Адемолу Лукмана, сообщает издание The Independent.

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"Быки" готовы выложить за 20-летнего футболиста рекордные для клуба 22 млн фунтов.

Лукман провел в аренде в Лейпциге половину прошлого сезона, сыграл 11 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

В текущем сезоне за Эвертон он не попадал даже в заявку команды.

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Трансферы РБ Лейпциг РБ Лейпциг Адемола Лукман Адемола Лукман Трансферы Чемпионата Англии Эвертон Эвертон Германия
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