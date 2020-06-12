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РБ Лейпциг підшукав заміну Вернеру – він зі своєю командою став сенсацією Ліги чемпіонів

16:54 142 Читать на русском
РБ Лейпциг підшукав заміну Вернеру – він зі своєю командою став сенсацією Ліги чемпіонів
Хван Хі Чхан / фото із соцмереж

Форвард австрійського Зальцбурга Хван Хі Чхан потрапив до сфери зацікавлень німецького РБ Лейпциг.

Корейський нападник може змінити австрійську Бундеслігу на німецьку, повідомляє Get German Football News із посиланням на Bild.

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Інтерес "биків" до Хвана доволі конкретний. РБ Лейпциг бачить корейця заміною Тімо Вернеру, який незабаром оформить трансфер до Челсі. Альтернативний варіант – вінгер Вердера Мілот Рашіца.

У нинішньому сезоні Хван Хі Чхан провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 19 результативних передач. Разом із Холандом і Мінаміно восени форвард вразив у Лізі чемпіонів. Зокрема, він забивав Генку та Ліверпулю.

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