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Шик може опинитися в Іспанії – РБ Лейпциг теж має на нього плани

15:11 59 Читать на русском
Шик може опинитися в Іспанії – РБ Лейпциг теж має на нього плани
Патрік Шик (праворуч) / AFP

Форвард німецького РБ Лейпциг Патрік Шик, права на якого належать італійській Ромі, отримав ще один варіант продовження кар'єри.

Чеський нападник може опинитися в Севільї, стверджує La Razon.

Евертон може перехопити зірку РБ Лейпциг

Нервіонці нібито готуються перехопити Шика в РБ Лейпциг. "Бики" після отриманої від Роми знижки все ж вирішили оформити повноцінний трансфер чеха. Проте, тепер доведеться витримати конкуренцію з інших чемпіонатів. Окрім Севільї, інтерес до Шика також приписували Евертону.

У нинішньому сезоні 24-річний форвард провів 19 матчів у Бундеслізі, в яких забив 10 м'ячів.

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