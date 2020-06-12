Шик може опинитися в Іспанії – РБ Лейпциг теж має на нього плани

Інтерв’ю — 14:30 1418
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"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"
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Динамо проти Росії, Девіч проти Хорватії, усі – проти Греції: кому симпатизували зірки українського футболу на Євро-2008Овертайм — 13:00 1052
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Ребров очолить Динамо замість Фенербахче за однієї умови, – турецькі ЗМІУкраїна — 12:11 7546
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Усі матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто, – BildЛіга чемпіонів — 11:15 2478
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"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальтіЗбірна України — 07:30 13393