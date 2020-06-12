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РБ Лейпциг подыскал замену Вернеру – он со своей командой стал сенсацией Лиги чемпионов

16:56 62 Читати українською
РБ Лейпциг подыскал замену Вернеру – он со своей командой стал сенсацией Лиги чемпионов
Хван Хи Чхан / фото из соцсетей

Форвард австрийского Зальцбурга Хван Хи Чхан попал в сферу интересов немецкого РБ Лейпциг.

Корейский нападающий может сменить австрийскую Бундеслигу на немецкую, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

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Интерес "быков" к Хвану вполне конкретный. РБ Лейпциг видит в корейце замену Тимо Вернеру, который вскоре оформит трансфер в Челси. Альтернативный вариант – вингер Вердера Милот Рашица.

В нынешнем сезоне Хван Хи Чхан провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 19 результативных передач. Вместе с Холандом и Минамино осенью форвард поразил в Лиге чемпионов. В частности, он забивал Генку и Ливерпулю.

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Трансферы Германия Милот Рашица Милот Рашица РБ Лейпциг РБ Лейпциг Хван Хи Чхан Хван Хи Чхан Трансферы Чемпионата Германии Тимо Вернер Тимо Вернер Зальцбург Зальцбург
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