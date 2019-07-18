РБ Лейпциг підписав півзахисника ПСЖ Нкунку

Півзахисник ПСЖ Крістофер Нкунку продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Крістофер Нкунку офіційно став гравцем РБ Лейпциг, повідомляє твіттер німецького клубу.

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Французький хавбек підписав п'ятирічний контракт з "червоними биками", який розрахований до червня 2024 року. Сума трансферу склала 13 млн євро, а ще 2 мільйони парижани можуть отримати в якості бонусів.

Нагадаємо, Нкунку є вихованцем ПСЖ, дебютувавши в першій команді в грудні 2015-го. У минулому сезоні 21-річний гравець провів 29 поєдинків у футболці "червоно-синіх", відзначившись 4 голами і 2 асистами.

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