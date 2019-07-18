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РБ Лейпциг подписал полузащитника ПСЖ Нкунку

12:40 36 Читати українською
РБ Лейпциг подписал полузащитника ПСЖ Нкунку
Кристофер Нкунку / твиттер РБ Лейпциг

Полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Бундеслиге.

Кристофер Нкунку официально стал игроком РБ Лейпциг, сообщает твиттер немецкого клуба.

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Французский хавбек подписал пятилетний контракт с "красными быками", который рассчитан до июня 2024 года. Сумма трансфера составила 13 млн евро, а еще 2 миллиона парижане могут получить в качестве бонусов.

Напомним, Нкунку является воспитанником ПСЖ, дебютировав в первой команде в декабре 2015-го. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 29 поединков в футболке "красно-синих", отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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