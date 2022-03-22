Автори Goal сформували топ-50 головних талантів серед футболістів, які народилися після 1 січня 2003 року. У списку виявилося найбільше англійців – аж 8. По 5 бразильців і французів, трішки менше німців, іспанців і нідерландців. Дуже багато юнаків, які вже встигли заявити про себе у великому футболі.

Перше місце посів Джуд Беллінгем, який у 18 років демонструє неймовірну стабільність у дортмундській Борусії. На другому місці також зірка Бундесліги – 18-річний лідер Байєра Флоріан Вірц. Чільну трійку доповнив діамант Барселони Гаві. У топ-10 аж 5 представників Бундесліги.

4. Джамал Мусіала (Баварія, Німеччина)

5. Харві Елліотт (Ліверпуль, Англія)

6. Раян Шеркі (Ліон, Франція)

7. Девайн Ренсх (Аякс, Нідерланди)

8. Юссуфа Мукоко (Борусія Д, Німеччина)

9. Беньямін Шешко (Зальцбург, Словенія)

10. Рікардо Пепі (Аугсбург, США)

На 11 місці мав бути російський футболіст, але видання вирішило підтримати бан ФІФА та УЄФА і не рекламувати збірну окупантів і клуби з країни-загарбниці. Goal просто залишив порожнечу на місці росіянина.

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