Два клуба из "семьи РБ" согласовали переход 19-летнего словенца. Шешко подписал с Лейпцигом контракт на 5 сезонов, но действовать он начнет только с лета 2023, сообщает официальный сайт клуба.

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Следовательно, Беньямин еще один сезон играет в чемпионате Австрии. Такой сценарий очевидно сыграл на руку Лейпцигу. На форварда тоже претендовал Манчестер Юнайтед, но хотел оформить трансфер немедленно.

К слову, в прошлом сезоне Шешко провел на клубном уровне 36 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

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