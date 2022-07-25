Австрійський Зальцбург готовий відпустити нападника Беньяміна Шешко в МЮ. Щоправда, такий варіант навряд чи сподобається манкуніанцям.

Нещодавно з'явилася інформація, що "червоні дияволи" цікавляться 19-річним центрфорвардом Зальцбурга і збірної Словенії, який у перспективі міг би замінити Кріштіану Роналду.

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Чемпіони Австрії останніх років з гумором відреагували на новину про інтерес МЮ до свого нападника. "Ми хочемо Бруну (Фернандеша – прим.) і 300 млн", – написав австрійський клуб у Twitter.

У сезоні 2021/22 Шешко зіграв 36 матчів. Забив 10 голів і віддав 7 асистів. Контракт партнера Беньяміна Вербіча у збірній Словенії (13 поєдинків і 2 голи за національну команду) із Зальцбургом чинний ще 4 роки. Transfermarkt оцінює Шешко в 10 млн євро. Центрфорвард посів 9 місце у рейтингу молодих талантів світу за версією Goal.com.

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