РБ Лейпциг на выезде легко одолел менхенгладбахскую Боруссию

В очередном туре чемпионата Германии Боруссия Менхенгладбах на своем поле уступила РБ Лейпциг (1:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Третий тур Бундеслиги открывали менхенгладбахская Боруссия и РБ Лейпциг. Гости прибыли на "Боруссия-Парк" в статусе одного из лидеров чемпионата, имея в своем активе две победы в первых двух турах. Хозяева также не знали вкуса поражений и возлагали большие надежды на эту игру.

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На десятой минуте прекрасную возможность открыть счет упустили хозяева: Алассан Плеа пробивал с пределов штрафной, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной. На 32-й минуте он же ворвался в штрафную и, откликнувшись на пас, сильно пробил низом в направлении левой стойки. Петер Гулачи продемонстрировал свое мастерство, исполнив великолепный сейв.

Но несмотря на определенное преимущество хозяев, первыми забили гости: Эмиль Форсберг выполнил удачную передачу в штрафную и Тимо Вернер, пробив низом по центру ворот, открыл счет в матче. Через три минуты Кевин Кампль счет удвоил, однако арбитр на линии зафиксировал офсайд и взятие ворот не засчитал.

Начало второго тайма ознаменовалось голом: Тимо Вернер, благодаря удачным индивидуальным действиям и передаче Юсуфа Поульсена, отправил мяч в правый нижний угол ворот. Через несколько минут мог отличиться уже сам Поульсен: оказавшись первым на мяче он нанес невероятный удар в левый нижний угол ворот, однако Ян Зоммер был к нему готов и выполнил блестящий сейв. На 67-й минуте Брель Эмболо не использовал прекрасную возможность забить пробив головой выше ворот. Однако это ему удалось на первой добавленной минуте – Брель, выпрыгнув выше всех, замкнул навес со стандарта удивительным ударом головой в нижний правый угол ворот. Через две минуты он мог сравнять счет – мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. И сразу же Тимо Вернер праздновал хет-трик, поставив в матче жирную точку.

После этого матча РБ Лейпциг единолично возглавил турнирную таблицу набрав 9 очков, Боруссия М. с 4-мя пунктами опустилась на седьмую строчку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ