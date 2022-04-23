В субботу в 31-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Н'Дика, 32, Камада, 66 – Н'Дика, 12 (аг.), Рюттер, 78

Гройтер Фюрт – Байер – 1:4

Голы: Виллемс, 5 – Шик, 8, Азмун, 18, Паулиньо, 58, Паласиос, 85

Кельн – Арминия – 3:1

Голы: Ут, 3, Модест, 43, Тильманн, 86 – Хуберс, 33 (аг.)

РБ Лейпциг – Унион Берлин – 1:2

Голы: Поульсен, 46 – Михель, 86, Беренс, 89

Фрайбург – Боруссия М – 3:3

Голы: Грифо, 49 (пен.), Гюнтер, 61, Линхарт, 80 – Бенсебаини, 3 (пен.), Эмболо, 13, Штиндль, 90+3

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Соседи по турнирной таблице – Айнтрахт и Хоффенхайм – расписали боевую ничью. Героем матча стал французский защитник "орлов" Эван Н'Дика: сначала он записал себе в пассив автогол, в середине тайма исправился и счет сравнял, а после перерыва еще и оформил ассист. Удержать преимущество Айнтрахту, однако, не удалось – Рюттер в конце матча восстановил статус-кво.

Байер, ведущий ожесточенную борьбу с РБ Лейпциг за третье место, без проблем разобрался с Гройтером Фюртом. Худшая команда Бундеслиги вышла вперед уже на 5 минуте, однако еще до перерыва пропустила два гола. После отдыха "фармацевты" отличились еще дважды и благодаря "помощи" "быков" поднялись в топ-3 турнирной таблицы.

Кельн без особого труда разобрался с Арминей. Билефельдцам нужно было кровь из носа набирать очки, чтобы выбраться из низов турнирной таблицы, однако не в этот раз. "Козлы" забили четыре гола, один из которых в свои ворота и имеют отличные шансы побороться за еврокубки.

РБ Лейпциг на своем поле уступил Униону. "Быки" вышли вперед сразу после перерыва и держали победный счет, но за четыре минуты до завершения основного времени пропустили. Берлинцы побежали добивать соперника и добились успеха. Досадная потеря очков опустила подопечных Доменико Тедеско на четвертую строчку.

Не смог обойти РБ Лейпциг и Фрайбург. Команда Кристиана Штрайха до последнего вела в счете, однако в добавленное время пропустила и упустила шанс набрать столь необходимые три очка.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ