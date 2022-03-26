Півзахисник Валенсії Ілайш Моріба, права на якого належать РБ Лейпциг, може покинути Бундеслігу – в клубі обурені його поведінкою.

Керівництво РБ Лейпциг почало шкодувати про трансфер Ілайша Моріба, який спричинив чимало проблем у команді, повідомляє Fcbarcelonanoticias з посиланням на Bild.

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Наставник команди Доменіко Тедеско зазначив, що хавбек більше не входить у його плани. Причиною є його незрілість та зверхнє ставлення до медичного штабу та фізіотерапевтів. Зокрема, зазначається, ніби спеціалісти мали приносити йому виноград під час масажу.

РБ Лейпциг міркує щодо продовження угоди з Валенсією, де Моріба вже отримує більше ігрового часу, аби після завершення оренди продати гравця.

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