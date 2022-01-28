Валенсія офіційно підтвердила оренду хавбека РБ Лейпциг до кінця сезону.

Атлетіко добив трансфер півфіналіста Євро за копійки

Моріба виховувався у структурі Барселони і вже в минулій кампанії регулярно виступав за дорослу команду. Втім, влітку талант вимагав сутєєве збільшення зарплатні, на яке каталонці не погодились. РБ Лейпциг придбав гравця за 16 млн євро, але перша половина сезону в Німеччині відверто не склалася – всього 100 хвилин на полі.

Додамо, що зараз Валенсія посідає 10-ту сходинку чемпіонату Іспанії. Моріба може дебютувати за "кажанів" 2 лютого – кубковий матч проти Кадіса.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом