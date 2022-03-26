Полузащитник Валенсии Илайш Мориба, права на которого принадлежат РБ Лейпциг, может покинуть Бундеслигу – в клубе возмущены его поведением.

Руководство РБ Лейпциг начало сожалеть о трансфере Илайша Мориба, который вызвал немало проблем в команде, сообщает Fcbarcelonanoticias со ссылкой на Bild.

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Наставник команды Доменико Тедеско отметил, что хавбек больше не входит в его планы. Причиной является его незрелость и пренебрежительное отношение к медицинскому штабу и физиотерапевтам. В частности, отмечается, что специалисты должны приносить ему виноград во время массажа.

РБ Лейпциг размышляет о продлении соглашения с Валенсией, где Мориба уже получает больше игрового времени, чтобы по завершении аренды продать игрока.

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