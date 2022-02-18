Німецький Лейпциг і Реал Сосьєдад розписали яскраву нічию в плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі команди обмінялися схожими голами після флангових прострілів. На точний удар Ле Нормана господарі відповіли взяттям воріт від Нкунку.

Лейпциг володів величезною перевагою, завдав у 7 разів більше ударів, але до останніх хвилин поступався в рахунку. Відновити справедливість німцям допомогли судді, які призначили неочевидний пенальті за фол проти Собослая.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Через тиждень команди проведуть другу серію протистояння.

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