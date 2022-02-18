РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад – 2:2 – відео голів та огляд матчу
09:34 - Читать на русском
Німецький Лейпциг і Реал Сосьєдад розписали яскраву нічию в плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
30’ Крістофер Нкунку
82’ Еміль Форсберг
Мікель Оярсабаль 64’
30’ Крістофер Нкунку
64’ Мікель Оярсабаль
82’ Еміль Форсберг
У першому таймі команди обмінялися схожими голами після флангових прострілів. На точний удар Ле Нормана господарі відповіли взяттям воріт від Нкунку.
Лейпциг володів величезною перевагою, завдав у 7 разів більше ударів, але до останніх хвилин поступався в рахунку. Відновити справедливість німцям допомогли судді, які призначили неочевидний пенальті за фол проти Собослая.
Фінальний свисток зафіксував нічию. Через тиждень команди проведуть другу серію протистояння.
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