РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2 – видео голов и обзор матча
09:34 - Читати українською
Немецкий Лейпциг и Реал Сосьедад расписали яркую ничью в плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
30’ Кристофер Нкунку
82’ Эмиль Форсберг
Микель Оярсабаль 64’
30’ Кристофер Нкунку
64’ Микель Оярсабаль
82’ Эмиль Форсберг
В первом тайме команды обменялись схожими голами после фланговых прострелов. На точный удар Ле Нормана хозяева ответили взятием ворот от Нкунку.
Лейпциг обладал огромным преимуществом, нанес в 7 раз больше ударов, но до последних минут уступал в счете. Восстановить справедливость немцам помогли судьи, назначившие неочевидный пенальти за фол против Собослая.
Финальный свисток зафиксировал ничью. Через неделю команды проведут вторую серию противостояния.
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