Немецкий Лейпциг и Реал Сосьедад расписали яркую ничью в плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме команды обменялись схожими голами после фланговых прострелов. На точный удар Ле Нормана хозяева ответили взятием ворот от Нкунку.

Лейпциг обладал огромным преимуществом, нанес в 7 раз больше ударов, но до последних минут уступал в счете. Восстановить справедливость немцам помогли судьи, назначившие неочевидный пенальти за фол против Собослая.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Через неделю команды проведут вторую серию противостояния.

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