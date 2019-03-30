Борусія Д вирвала перемогу над Вольфсбургом, Баварія не змогла обіграти Фрайбург: Бундесліга, матчі суботи

Відбулися чергові матчі 27-го туру чемпіонату Німеччини.
Бундесліга, 27 тур
Борусія Д – Вольфсбург – 2:0
Голи: Алькасер, 90+1, 90+4
Вердер – Майнц – 3:1
Голи: Рашіца, 3, Крузе, 36, 63 – Куайсон, 52
Нюрнберг – Аугсбург – 3:0
Голи: Ішак, 52, Перейра, 88, Ловен, 90+1
Фортуна – Борусія М – 3:0
Голи: Хеннінгс, 3, 16, Штогер, 12
Фрайбург – Баварія – 1:1
Голи: Хьолер, 3 – Лєвандовскі, 22
РБ Лейпциг – Герта – (LIVE 19:30)
Дортмундська Борусія без Марко Ройса, який очікує на поповнення в сім'ї, на останніх хвилинах вирвала перемогу над Вольфсбургом. Пако Алькасер в компенсований час оформив дубль.
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Баварія не змогла здолати Фрайбург і дозволила "джмелям" одноосібно очолити турнірну таблицю. "Ротен" пропустили вже на 3-й хвилині, але в середині першого тайму Лєвандовскі після подачі з кутового відновив рівновагу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок. Після цих матчів, Борусія Д набрала 63 очки і стала першою, Баварія відстає від лідера на 2 пункти.
Борусія Менхенгладбах на виїзді несподівано поступилася Фортуні. "Жеребці" пропустили тричі за перші 16 хвилин поєдинку, а відквитати змогли лише один гол. Завтра Айнтрахт матиме можливість потіснити їх із зони Ліги чемпіонів.
Вердер продовжив свою безпрограшну серію в Бундеслізі до 9 матчів. Цікаво, що "музики" в 2019 році не програвали взагалі. Майнц пропустив двічі ще в першому таймі, а після перерви команди забили ще по голу. Для гостей ця поразка стала 4-ю поспіль в чемпіонаті.
Нюрнберг завдяки голам Ішака, Ловена та Перейри розгромив Аугсбург і покинув останню сходинку в турнірній таблиці. Зауважимо, що "легенди" перемогли в чемпіонаті вперше з вересня минулого року.