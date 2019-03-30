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Борусія Д вирвала перемогу над Вольфсбургом, Баварія не змогла обіграти Фрайбург: Бундесліга, матчі суботи

18:27 94 Читать на русском
Борусія Д вирвала перемогу над Вольфсбургом, Баварія не змогла обіграти Фрайбург: Бундесліга, матчі суботи
Фрайбург – Баварія – 1:1

Відбулися чергові матчі 27-го туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 27 тур

Борусія Д – Вольфсбург – 2:0

Голи: Алькасер, 90+1, 90+4

Вердер – Майнц – 3:1

Голи: Рашіца, 3, Крузе, 36, 63 – Куайсон, 52

Нюрнберг – Аугсбург – 3:0

Голи: Ішак, 52, Перейра, 88, Ловен, 90+1

Фортуна – Борусія М – 3:0

Голи: Хеннінгс, 3, 16, Штогер, 12

Фрайбург – Баварія – 1:1

Голи: Хьолер, 3 – Лєвандовскі, 22

РБ Лейпциг – Герта – (LIVE 19:30)

Дортмундська Борусія без Марко Ройса, який очікує на поповнення в сім'ї, на останніх хвилинах вирвала перемогу над Вольфсбургом. Пако Алькасер в компенсований час оформив дубль.

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Баварія не змогла здолати Фрайбург і дозволила "джмелям" одноосібно очолити турнірну таблицю. "Ротен" пропустили вже на 3-й хвилині, але в середині першого тайму Лєвандовскі після подачі з кутового відновив рівновагу і, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок. Після цих матчів, Борусія Д набрала 63 очки і стала першою, Баварія відстає від лідера на 2 пункти.

Борусія Менхенгладбах на виїзді несподівано поступилася Фортуні. "Жеребці" пропустили тричі за перші 16 хвилин поєдинку, а відквитати змогли лише один гол. Завтра Айнтрахт матиме можливість потіснити їх із зони Ліги чемпіонів.

Вердер продовжив свою безпрограшну серію в Бундеслізі до 9 матчів. Цікаво, що "музики" в 2019 році не програвали взагалі. Майнц пропустив двічі ще в першому таймі, а після перерви команди забили ще по голу. Для гостей ця поразка стала 4-ю поспіль в чемпіонаті.

Нюрнберг завдяки голам Ішака, Ловена та Перейри розгромив Аугсбург і покинув останню сходинку в турнірній таблиці. Зауважимо, що "легенди" перемогли в чемпіонаті вперше з вересня минулого року.

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