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РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу
РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0 – відео голів та огляд матчу

РБ Лейпциг переграв Борусію М в 14 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 13 тур

РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0

Голи: Вернер, 3, 45+1

"Бики" швидко вирвались вперед в рахунку завдяки голу Вернера на 3 хвилині. А наприкінці першого тайму Вернер оформив дубль з передачі Поульсена. Цей рахунок протримав аж до фінального свистка і РБ Лейпциг святкував перемогу.

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Завдяки цій звитязі РБ Лейпциг набрав 25 очок і обігнав Баварію, Борусія М з 26 пунктами лишилась на 2 позиції.

Німеччина13 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Борусія Менхенгладбах: Неділя 02 грудня 2018

РБ Лейпциг
Матч завершено
2 : 0
Борусія Менхенгладбах
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