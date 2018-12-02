РБ Лейпциг обіграв Борусію М та піднявся на третє місце: 13 тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 13 туру Бундесліги РБ Лейпциг переграв Борусію М завдяки дублю Вернера. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 13 тур

РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0

Голи: Вернер, 3, 45+1

В центральному недільному поєдинку Бундесліги зустрічались команди із зони єврокубків. Борусія Менхенгладбах могла наблизитись до Борусії з Дортмунду, а от РБ Лейпциг мав можливість обігнати Баварію. І "бики" швидко вирвались вперед в рахунку завдяки голу Вернера на 3 хвилині. А наприкінці першого тайму Вернер оформив дубль з передачі Поульсена. Цей рахунок протримав аж до фінального свистка і РБ Лейпциг святкував перемогу.

Завдяки цій звитязі РБ Лейпциг набрав 25 очок і обігнав Баварію, Борусія М з 26 пунктами лишилась на 2 позиції.