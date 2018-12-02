toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ОЛІМПІК АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

РБ Лейпциг обіграв Борусію М та піднявся на третє місце: 13 тур Бундесліги, матчі неділі

18:25 1 Читать на русском
РБ Лейпциг обіграв Борусію М та піднявся на третє місце: 13 тур Бундесліги, матчі неділі
Автор дублю в матчі - Вернер / Твіттер РБ Лейпциг

В матчі 13 туру Бундесліги РБ Лейпциг переграв Борусію М завдяки дублю Вернера. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 13 тур

РБ Лейпциг – Борусія М – 2:0

Голи: Вернер, 3, 45+1

В центральному недільному поєдинку Бундесліги зустрічались команди із зони єврокубків. Борусія Менхенгладбах могла наблизитись до Борусії з Дортмунду, а от РБ Лейпциг мав можливість обігнати Баварію. І "бики" швидко вирвались вперед в рахунку завдяки голу Вернера на 3 хвилині. А наприкінці першого тайму Вернер оформив дубль з передачі Поульсена. Цей рахунок протримав аж до фінального свистка і РБ Лейпциг святкував перемогу.

Завдяки цій звитязі РБ Лейпциг набрав 25 очок і обігнав Баварію, Борусія М з 26 пунктами лишилась на 2 позиції.

Теги
Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ
    Англія — 16:00264 Арсенал – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ
1
год
:
45
хв
Рома
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук