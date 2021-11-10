Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс покинув табір національної команди перед поєдинками відбору до чемпіонату світу в Катарі.

Хавбек покинув обойму "Трьох левів" через ушкодження, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Райс не зміг тренуватися у таборі збірної через болісні відчуття. Керманич англійців Гарет Саутейт вирішив не викликати іншого виконавця замість лідера Вест Хема. Раніше "Три леви" втратили Ворд-Прауса та Рашфорда. Їх замінив дебютант – півзахисник Арсенала Еміль Сміт-Роу.

Поточне становище команд у групі I після восьми турів: Англія – 20 очок, Польща – 17, Албанія – 15, Угорщина – 11, Андорра – 6, Сан-Маріно – 0. Англійці зіграють проти збірної Албанії вдома (12 листопада) та команди Сан-Маріно в гостях (15 листопада).

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