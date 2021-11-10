Полузащитник лондонского Веста Хэма Деклан Райс покинул лагерь национальной команды перед поединками отбора к чемпионату мира в Катаре.

Хавбек покинул ряды "Трех львов" из-за повреждений, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Райс не смог тренироваться в лагере сборной из-за болезненных ощущений. Наставник англичан Гарет Саутейт решил не вызывать другого исполнителя вместо лидера Вест Хэма. Ранее "Три льва" потеряли Уорд-Прауса и Рашфорда. Их заменил дебютант – полузащитник Арсенала Эмиль Смит-Роу.

Текущее положение команд в группе I после восьми туров: Англия – 20 очков, Польша – 17, Албания – 15, Венгрия – 11, Андорра – 6, Сан-Марино – 0. Англичане сыграют против сборной Албании дома (12 ноября) и команды Сан -Марино в гостях (15 ноября).

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