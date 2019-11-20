Райола провів переговори з Міланом щодо трансферу Ібрагімовіча, – ЗМІ

Шведський форвард Златан Ібрагімовіч близький до повернення в Мілан.

Агент Ібрагімовіча Міно Райола зустрівся із представниками Мілана, інформує Sky Sports.

Ібрагімовіч визначився, де хоче завершити кар'єру, – тренер Лос-Анджелес Гелаксі

Зазначається, що "россонері" готові запропонувати шведу контракт на 18 місяців, але Златан вимагає високу зарплату. ЗМІ стверджують, що форвард прийме рішення про своє майбутнє в найближчі тижні.

Нагадаємо, Ібрагімовіч розірвав контракт із Лос-Анджелес Гелаксі за обопільною згодою. 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

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