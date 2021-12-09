"Ми маємо чітке уявлення щодо того, куди варто перейти Ерлінгу. Звичайно, ми вивчаємо, що нам може запропонувати ринок. Я був би поганим радником, якби не робив цього. З таким футболістом як Холанд ми можемо диктувати ринку умови, а не ринок нам.

Ми, агенти, створили іншу гру поряд з футболом. Тепер всі говорять два дні про гру і п'ять днів про трансфери. Можливо, спортивні директори мене ненавидять. Я просто роблю свою роботу. Мені подобається переходити межі", – сказав Райола в інтерв'ю Sport1.

Райола представляє інтереси Холанда. Наступного літа планується великий трансфер норвежця в топ-клуб. У контракті з Борусією прописана клаусула, яку можна буде активувати, починаючи з червня 2022-го.

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