"Романьйолі може перейти в Ювентус наступного літа – в нього завершується контракт з Міланом. Вони з Де Лігтом здатні сформувати основну пару центрбеків у Турині, це одні з найсильніших захисників світу.

Але потрібно бути уважним. Де Лігт також може покинути Ювентус наприкінці цього сезону. Так працює трансферний ринок", – сказав Міно Райола – агент обох футболістів – у коментарі Tuttosport.

Романьйолі – капітан Мілана, але останнім часом він програє конкуренцію К'яєру та Томорі. Його контракт з "россонері" завершується влітку 2022-го. Де Лігт перейшов у Ювентус два роки тому і зараз перебуває в статусі гравця основи.

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