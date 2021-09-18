"Романьоли может перейти в Ювентус на следующее лето – у него заканчивается контракт с Миланом. Они с Де Лигтом способны сформировать основную пару центрбеков в Турине, это одни из сильнейших защитников мира.

Но нужно быть внимательным. Де Лигт также может покинуть Ювентус в конце этого сезона. Так работает трансферный рынок", – сказал Мино Райола – агент обоих футболистов – в комментарии Tuttosport.

Романьоли – капитан Милана, но в последнее время он проигрывает конкуренцию Кьяеру и Томори. Его контракт с "россонери" истекает летом 2022-го. Де Лигт перешел в Ювентус два года назад и сейчас находится в статусе игрока основы.

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