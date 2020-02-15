Райола: Ибрагимович принес в Милан новую психологию

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда Милана Златана Ибрагимовича, рассказал о планах своего клиента.

"В Милане свой собственный проект, который только реализуется. Ибрагимович после окончания сезона решит, что он хочет делать, остаться или уйти.

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Что бы я ему посоветовал? Продолжать, если он получает удовольствие, или останавливаться, если игра не приносит ему нужных эмоций. Пока мне кажется, что он наслаждается игрой, это видно по нему. Он помогает своим одноклубникам. Он принес в команду новую психологию", – цитирует Райолу Milan News.It.

Напомним, Ибрагимович вернулся в Милан во время зимнего трансферного окна на правах свободного агента. 38-летний швед уже успел сыграть за "россонери" 7 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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