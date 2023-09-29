Головною темою матчу на Монжуїк стала персона Серхіо Рамоса. Після відходу з Реала у 2021-му році легендарний центрбек жодного разу не зустрічався з Барселоною – і ось він вивів рідну Севілью на битву. До речі, нервіонці не знали перемог над "блаугранас" у Ла Лізі протягом 8 років (а на виїзді – аж 21 рік).
Перед грою журналісти згадали Ель Класіко 2016 року, коли Серхіо Рамос виходив на поле у компанії 9-річного хлопчика. Цим хлопчиком був Альберт Ейнштейн Ламін Ямал. Вінгер каталонців, який розпочав звітну зустріч в основі.
️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…
2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.
Барселона підходила до поєдинку на тлі серії невиразних виступів. Перемога над Сельтою сталася після 0:2 в середині другого тайму, а з Мальоркою у попередньому турі розписали бойову нічию (2:2). Севілья зі своїм інтенсивним пресингом і середньо-низьким блоком могла створити ще більше проблем.
З іншого боку, Хосе Луїс Менділібар програвав "блаугранас" 20 разів, що є рекордом Ла Ліги. Єдину звитягу над Барсою він здобув аж 11 років тому, а в поточному сезоні його підопічні не вражають. "Рохібланкос" мали всього дві перемоги при трьох поразках і нічиїй (статистика голів – 11:9).
Господарі могли відкрити рахунок вже на 56-й секунді. Жоау Феліш прийняв діагональ від Кунде й запустив пас Бальде під вривання у штрафний. Алехандро прострілив з лівого краю на дальню стійку, де ніхто не грав з Ямалом – втім, Ламін не встиг до м'яча!
Севілья нічим особливим не відповідала, але трималася рівно. Темп матчу залишався невисоким, а тривалих нервових відрізків не виникало. Щоправда, контргра у андалусійців довгий час шкутильгала – у перші 30 хвилин гості огризнулися лишень ударом Ракітіча метрів з 20-ти. Іван цілив у ближню дев'ятку, але тер Штеген парирував.
Барса за цей час могла забивати двічі. Неприємний постріл Феліша з лінії штрафного на 16-й хвилині Нюланд парирував, а от на 22-й вже і голкіпер залишався безпомічним. Канселу зайшов на правий край, перегравши трьох захисників і покотивши під замикання Фелішу – Жоау ж пробив метрів з восьми та влучив у поперечку. М'яч впав на лінію воріт і вилетів у поле.
Рівно за хвилину схожу ситуація сталася з Лєвандовскі – втім, там фолу точно не було.
Крім того, каталонці провели декілька хороших атак з проникними пасами, яким до гострого завершення не вистачало якогось дотику. Здавалося, що Севілья скоро пропустить, однак гості несподівано ожили в останній третині першого тайму.
Зокрема, на 30-й хвилині Ламела прийняв діагональ від Рамоса й виконав простріл з правого краю штрафного – м'яч зрикошетив на Окампоса, а той бахнув метрів з восьми. Гаві накрив удар на лінії воріт! На 31-й же Люкебакіо зіграв у стіночку з Ламелою та пробив з гострого кута. Тер Штеген парирував.
На 34-й Окампос виходив віч-на-віч з розрізного пасу Люкебакіо, однак обробити м'яч не вдалося. Барса відповіла шикарним закидання Канселу за спину Рамосу – Рафінья виривався на рандеву з Нюландом і завдав удару, але голкіпер врятував Севілью. Рафінья при цьому отримав пошкодження.
Бразильця довелося замінити на Ферміна Лопеса. Юнак міг виправдати свою появу на полі вже на 39-й хвилині, прийнявши передачу від Ямала й пробивши метрів з восьми. Точно в руки Нюланду. Саме Лопес цю атаку й створив, віддавши діагональ на Ламіна.
Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм андалусійці розпочали значно активніше, організувавши кілька небезпечних атак. Зокрема, Люкебакіо стріляв метрів з 12-ти після скидки від Соу, а на 61-й Доді пробивав з тієї ж позиції "боковими ножицями" – в обох випадках по горобцях. На жаль для гостей, це були їхні останні моменти у зустрічі.
Барселона ж свої моменти завершувала дуже гостро. Так, лишень підкат Хуанлу врятував Севілью від гола Лєвандовскі на 56-й хвилині – той пробивав пісяя прострілу від Лопеса. Подальший навіс з кутового замикав Гаві, однак м'яч просвистів над поперечкою. На 70-й же Гаві бахнув метрів з 14-ти після скидки п'яткою від Феліша, спрямувавши сферу над лівою дев'яткою.
Севілью втискали у її штрафний. Гострих епізодів могло бути значно більше, якби юний Ямал не почав перетягувати ковдру на себе.
Зрештою, на 76-й хвилині андалусійців дотиснули – Ферран Торрес, який тільки-но замінив Феліша, відгукнувся на діагональ і скинув її у воротарський майданчик. На замиканні мав опинитись Фермін Лопес, який перебував у офсайді, однак м'яч зрикошетив від Рамоса – і влетів у ворота. 1:0!
Це був лишень третій автогол Серхіо у Ла Лізі. Двічі це сталося під час виступів за Реал, у матчах проти... Севільї! Буває і так.
Андалусійці за наступні 20 хвилин не змогли організувати навіть натяку на фінальний штурм. Барселона ж розривала на контратаках – втім, знову варто відзначити проблеми каталонців у завершальній фазі. Аж на 2-й компенсованій хвилині фани дочекались чогось конкретного, однак удари Феррана й Лєвандовскі з меж карного майданчика накрили захисники.
У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Підопічні Хаві повернулись на перше місце у Ла Лізі – втім, Реал або Жирона у поточному турі можуть потіснити "блаугранас" нижче.