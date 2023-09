"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про черговий непростий матч суперника Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Головною темою матчу на Монжуїк стала персона Серхіо Рамоса. Після відходу з Реала у 2021-му році легендарний центрбек жодного разу не зустрічався з Барселоною – і ось він вивів рідну Севілью на битву. До речі, нервіонці не знали перемог над "блаугранас" у Ла Лізі протягом 8 років (а на виїзді – аж 21 рік).

Перед грою журналісти згадали Ель Класіко 2016 року, коли Серхіо Рамос виходив на поле у компанії 9-річного хлопчика. Цим хлопчиком був Альберт Ейнштейн Ламін Ямал. Вінгер каталонців, який розпочав звітну зустріч в основі.

️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…



2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



