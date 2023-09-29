"Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про черговий непростий матч суперника Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Барселона розірвала зв'язки із Севільєю після резонансної заяви

Головною темою матчу на Монжуїк стала персона Серхіо Рамоса. Після відходу з Реала у 2021-му році легендарний центрбек жодного разу не зустрічався з Барселоною – і ось він вивів рідну Севілью на битву. До речі, нервіонці не знали перемог над "блаугранас" у Ла Лізі протягом 8 років (а на виїзді – аж 21 рік).

Перед грою журналісти згадали Ель Класіко 2016 року, коли Серхіо Рамос виходив на поле у компанії 9-річного хлопчика. Цим хлопчиком був Альберт Ейнштейн Ламін Ямал. Вінгер каталонців, який розпочав звітну зустріч в основі.

️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…



2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



@Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023

Барселона підходила до поєдинку на тлі серії невиразних виступів. Перемога над Сельтою сталася після 0:2 в середині другого тайму, а з Мальоркою у попередньому турі розписали бойову нічию (2:2). Севілья зі своїм інтенсивним пресингом і середньо-низьким блоком могла створити ще більше проблем.

З іншого боку, Хосе Луїс Менділібар програвав "блаугранас" 20 разів, що є рекордом Ла Ліги. Єдину звитягу над Барсою він здобув аж 11 років тому, а в поточному сезоні його підопічні не вражають. "Рохібланкос" мали всього дві перемоги при трьох поразках і нічиїй (статистика голів – 11:9).

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